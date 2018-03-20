Объявлены российские цены на внедорожник Mercedes-AMG G 63

Внедорожник Mercedes-AMG G 63 вооружили четырехлитровым V8 c двойным наддувом мощностью 585 л. с. и максимальный крутящий момент 850 Нм. В паре с девятиступенчатой автоматической коробкой передач этот могучий мотор разгоняет машину до первой сотни всего за 4,5 секунды.

Скорость автомобиля достигает ограниченной электроникой отметки в 220 км/ч. Тем же, кому этого недостаточно, опционально предлагается спорт-пакет AMG Driver’s Package, который позволяет внедорожнику набирать до 240 км/ч.

В списке базового оборудования G 63 значатся отделка интерьера черной наппой, окрашенные в красный цвет тормозные суппорты, фоновая подсветка салона, спортивное рулевое колесо и трехзонный климат-контроль. За дополнительную плату можно приобрести 22-дюймовые колесные диски, а также электронную панель приборов.

Отметим, что новый Mercedes-AMG G 63 стоит на 3,5 млн. рублей дороже, нежели обычная версия G 500. По сравнению же с ценником «шестьдесят третьего» предыдущего поколения прайс подрос на 850 000 рублей.