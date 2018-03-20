В России отзывают Volkswagen Crafter из-за проблем с топливной системой

Фото: Volkswagen Коммерческие автомобили
Компания Volkswagen объявляет о проведении в России новой сервисной кампании, охватывающей фургоны и бортовые грузовики Crafter. Производитель выявил дефект топливного фильтра, который в ходе эксплуатации может преждевременно выйти из строя.
Виктория Базылева

– Из-за пульсации давления в топливной системе низкого давления (на Volkswagen Crafter с дизельным двигателем — прим.ред.) возможно возникновение трещины от вибронагрузок в нижнем сварном шве на крышке топливного фильтра, — говорится в сообщении Росстандарта.

Появившаяся трещина может в свою очередь привести к некорректной работе «очистителя». А это чревато увеличением расхода топлива, троением двигателя, уменьшением динамики разгона и многими другими неприятностями, с которыми рискуют столкнуться владельцы машин с поврежденным или загрязненным фильтром.

Под новую сервисную акцию подпадет 371 фургон и бортовый грузовик Volkswagen Crafter, проданный в период с 2017 по 2018 год. На всех потенциально дефектных автомобилях сотрудники дилерских центров проведут проверку топливного фильтра. При необходимости поврежденный элемент будет совершенно бесплатно заменен на новый.

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20 марта 2018
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