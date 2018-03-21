BMW приостанавливает производство седана 7-й серии

В связи с ужесточением требований многие автопроизводители вынуждены проводить модернизации силовых агрегатов. В их числе оказалась и компания BMW, которая на днях объявила о своем намерении приостановить производство 7-й серии. Любопытно, что это касается лишь бензиновых версий. Дизельные, которые во всем мире считаются куда более «грязными», будут выпускаться в штатном режиме.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что из-за новых требований к уровню выбросов компания BMW планирует отказаться от модификации M760i, укомплектованной мощным 12-цилиндровым 610-сильным двигателем. Не исключено, что продажи «горячих» седанов прекратятся, как только на авторынок выйдет обновленная «семерка». Впрочем, пока это лишь слухи — прекратят ли баварцы выпуск M760i мы узнаем наверняка только в следующем году.