LADA Vesta будет в дефиците

АВТОВАЗ уже определил своим дилерам квоты на LADA Vesta, и прием заявок на эту модель начнется в ближайшем будущем. Но, как сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителей дилерских компаний, на нашем рынке в любом случае возникнет дефицит этой модели, так как размер квот существенно уменьшен.

На данный момент запасов Vesta хватит только на месяц. Год назад уже случалась похожая ситуация, когда в продаже был доступен лишь один седан, однако в этот раз, по прогнозам экспертов, дефицит будет куда ощутимей.

Напомним, что недавно LADA Vesta стала призером номинации «Экономическая привлекательность» международной премии Marcus, которая в нынешнем году проводилась в Вене шестой раз.