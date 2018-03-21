LADA Vesta будет в дефиците

Фото АвтоВзгляд
В настоящее время производитель не принимает заявки на LADA Vesta, и дилеры АВТОВАЗа пока не могут заказать эту модель. Дело в том, что сотрудники «LADA Ижевск» уходят в мае на двухнедельные каникулы, включающие праздники и корпоративный отпуск, а сейчас дилеры оформляют заказы как раз на этот месяц.
Евгений Васин

АВТОВАЗ уже определил своим дилерам квоты на LADA Vesta, и прием заявок на эту модель начнется в ближайшем будущем. Но, как сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителей дилерских компаний, на нашем рынке в любом случае возникнет дефицит этой модели, так как размер квот существенно уменьшен.

На данный момент запасов Vesta хватит только на месяц. Год назад уже случалась похожая ситуация, когда в продаже был доступен лишь один седан, однако в этот раз, по прогнозам экспертов, дефицит будет куда ощутимей.

Напомним, что недавно LADA Vesta стала призером номинации «Экономическая привлекательность» международной премии Marcus, которая в нынешнем году проводилась в Вене шестой раз.

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21 марта 2018
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