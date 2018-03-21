Седан Ford Fusion пережил очередное обновление

По сути Ford Fusion — этот тот же Mondeo, но ориентированный исключительно на североамериканский авторынок. В настоящее время в Соединенных Штатах продается модель первого рестайлинга, которая до нас еще не добралась, а уже в конце лета в шоу-румы местных дилеров поступит дважды обновленный седан.

Посвежевший Fusion стал первой моделью Ford, получившей в базовом исполнении комплекс систем безопасности Co-Pilot360. В него входят система автоматического торможения, мониторинг слепых зон, контроль рядности движения и камера заднего вида. По словам представителей компании, в ближайшие годы этот набор вспомогательных опций появится на всех машинах Ford для Америки.

Моторная гамма седана не претерпела практически никаких изменений. Инженеры Ford разве что модернизировали гибридную силовую установку, которой оснащается «зеленая» модификация Energi. Максимальная дальность хода автомобиля на электрической тяге увеличилась на 20% — теперь Fusion может проехать до 40 километров.

Прочие подробности представители компании Ford раскроют во время публичной премьеры обновленной модели, которая состоится 28 марта в Нью-Йорке.