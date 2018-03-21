Toyota представила машину, умеющую ездить на спирте

Злоупотребляющую спиртом машину автостроитель разработал при поддержке правительства Сан-Паулу.
По информации Autocar, местные власти сильно обеспокоены повышенным уровнем выбросов отравляющих веществ в окружающую среду. В качестве альтернативы Toyota предложила этанол, полученный при переработке сахарного тростника.
Чтобы оценить эффективность эксплуатации такого «гибрида», бразильцы попросили «тойотовцев» провести комплексные испытания. По итогам натурных тестов и будет принято решение о целесообразности запуска этанолового Prius в серийное производство.