Toyota представила машину, умеющую ездить на спирте

Японцы выкатили новую модификацию гибридной Toyota Prius, обученную передвигаться не только на бензине, но и на спирте. Автомобиль получил некислую приставку к названию — Flexible-Fuel Vehicle, а у его создателей появился очередной повод выпить.
Мирон Горин

Злоупотребляющую спиртом машину автостроитель разработал при поддержке правительства Сан-Паулу.

По информации Autocar, местные власти сильно обеспокоены повышенным уровнем выбросов отравляющих веществ в окружающую среду. В качестве альтернативы Toyota предложила этанол, полученный при переработке сахарного тростника.

Чтобы оценить эффективность эксплуатации такого «гибрида», бразильцы попросили «тойотовцев» провести комплексные испытания. По итогам натурных тестов и будет принято решение о целесообразности запуска этанолового Prius в серийное производство.

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21 марта 2018
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