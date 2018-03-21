Автомобили

Автопром Toyota представила машину, умеющую ездить на спирте

Японцы выкатили новую модификацию гибридной Toyota Prius, обученную передвигаться не только на бензине, но и на спирте. Автомобиль получил некислую приставку к названию — Flexible-Fuel Vehicle, а у его создателей появился очередной повод выпить.