8 ступеней за 1 000 000 рублей: стартовали продажи нового Volkswagen Jetta

Новый Volkswagen Jetta предлагается в четырех различных комплектациях, в том числе и в исполнении R-Line с декоративным обвесом и прочими прибамбасами.

В связке с 1,4-литровым наддувным движком — в зависимости от рынка сбыта и предпочтений покупателя — трудится шестискоростная «механика», шестидиапазонный «автомат» или совершенно новый восьмиступенчатый гидротрансформатор.

Уже в стандартной версии автомобиль получил полностью светодиодную оптику, а список опций пополнился цифровой приборкой, адаптивным круизом, вентилируемыми креслами, а также амбиентной подсветкой салона и широким спектром систем безопасности.

В частности, функцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний, индикатором контроля за полосой движения и системой распознавания объектов на проезжей части.