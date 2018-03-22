8 ступеней за 1 000 000 рублей: стартовали продажи нового Volkswagen Jetta

Фото: Volkswagen
Дилеры немецкой марки открыли прием заказов на Volkswagen Jetta нового поколения, чья премьера состоялась на минувшем автосалоне в Детройте. Правда, в продажу седан поступил пока лишь по ту сторону Атлантики. В Россию он приедет в начале 2019 года.
Вячеслав Василенко

Новый Volkswagen Jetta предлагается в четырех различных комплектациях, в том числе и в исполнении R-Line с декоративным обвесом и прочими прибамбасами.

В связке с 1,4-литровым наддувным движком — в зависимости от рынка сбыта и предпочтений покупателя — трудится шестискоростная «механика», шестидиапазонный «автомат» или совершенно новый восьмиступенчатый гидротрансформатор.

Уже в стандартной версии автомобиль получил полностью светодиодную оптику, а список опций пополнился цифровой приборкой, адаптивным круизом, вентилируемыми креслами, а также амбиентной подсветкой салона и широким спектром систем безопасности.

В частности, функцией автоматического переключения дальнего света фар на ближний, индикатором контроля за полосой движения и системой распознавания объектов на проезжей части.

Многочисленные СМИ растиражировали новость о том, что продажи нового Volkswagen Jetta начались только в Мексике. Да, автомобиль выпускается на местном заводе, но наряду с локальным рынком «Джетту» можно купить и в Канаде. Причем здесь машина стоит на 3500 долларов дороже. Стартовый ценник у канадских дилеров составляет $20 995, а у мексиканских — всего $17 600. В российской интерпретации — от 1 000 500 до 1 193 500 рублей.

Впрочем, до нас новинка докатится не раньше следующего года. Во всяком случае, об этом порталу «АвтоВзгляд» сообщил собственный источник в представительстве Volkswagen. О ценах будет объявлено дополнительно.

На сегодняшний день дилеры продолжают продавать дореформенную Jetta, однако сконфигурировать ее под себя уже не получится. Клиенты могут купить либо имеющуюся в наличии машину, либо заказать авто из тех, что находятся в производстве.

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22 марта 2018
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