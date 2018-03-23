Японцы представили Toyota Corolla нового поколения

В основу новой Toyota Corolla легка модульная плафторма TNGA, на которой также построены последние Prius и Camry. Хетчбэк вытянулся до 4369 мм в длину, до 1791 мм в ширину и до 1438 мм в высоту. Выросла и колесная база авто — теперь она составляет 2639 мм.

Под капотом новой «Короллы» поселился двухлитровый четырехцилиндровым мотор семейства Dynamic Force Engine. Характеристики двигателя японцы, очевидно, решили сохранить в секрете до премьеры. Но по предварительным данным, мощность агрегата составляет 171 л. с. и максимальный крутящий момент 205 Нм.

Приобрести автомобиль можно будет как с шестискоростной «механикой», так и с новейшим вариатором Direct Shift-CTV. Бесступенчатая трансмиссия, имитирующая работу десятидиапазонной коробки, обладает спортивным режимом и, что интересно, «первой» передачей с зубчатым приводом.