Японцы представили Toyota Corolla нового поколения

Фото: Toyota
Представители компании Toyota раскрыли некоторые подробности о хетчбэке Corolla следующего поколения, который дебютирует 28 марта на автосалоне в Нью-Йорке. Ориентированная на североамериканский рынок модель не только преобразилась внешне, но и обзавелась новейшим вариатором и дополнительными опциями.
Виктория Базылева

В основу новой Toyota Corolla легка модульная плафторма TNGA, на которой также построены последние Prius и Camry. Хетчбэк вытянулся до 4369 мм в длину, до 1791 мм в ширину и до 1438 мм в высоту. Выросла и колесная база авто — теперь она составляет 2639 мм.

Под капотом новой «Короллы» поселился двухлитровый четырехцилиндровым мотор семейства Dynamic Force Engine. Характеристики двигателя японцы, очевидно, решили сохранить в секрете до премьеры. Но по предварительным данным, мощность агрегата составляет 171 л. с. и максимальный крутящий момент 205 Нм.

Приобрести автомобиль можно будет как с шестискоростной «механикой», так и с новейшим вариатором Direct Shift-CTV. Бесступенчатая трансмиссия, имитирующая работу десятидиапазонной коробки, обладает спортивным режимом и, что интересно, «первой» передачей с зубчатым приводом.

Новая Toyota Corolla для США оснащается адаптивными фарами, светодиодными фонарями, двухзонным климат-контролем, цифровой приборной панелью, беспроводной зарядкой для смартфонов, мультимедийным комплексом с 8-дюймовым экраном, а также аудиосистемой JLB с восьмью динамиками.

Кроме того, список оборудования включает в себя комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense второго поколения. В него входят круиз-контроль, мониторинг рядности движения, функция автоматического переключения дальнего света на ближний и система экстренного торможения.

Ожидается, что у североамериканских дилеров новая «Королла» появится летом нынешнего года. У нас же, напомним, хетчбэк не продается. В нашей стране представлен лишь седан, которым можно обзавестись, заплатив от 954 000 рублей.

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23 марта 2018
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