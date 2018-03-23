Nissan выпустит к 2022 году восемь новых моделей

Одной из ключевых задач, которые ставят перед собой руководители Nissan на ближайшее будущее, является увеличение годового дохода до 16,5 трлн. йен, что эквивалентно 160 млрд. долларов. Для сравнения, по результатам минувшего финансового года, который завершился 31 марта 2017-го, этот показатель был равен 12,8 трлн. йен, то есть примерно 120 млрд. долларов, сообщает Automotive News.

Чтобы осуществить поставленную цель, японцы предложат покупателям несколько новых моделей. К 2022 году они выпустят порядка двадцати машин, оборудованных системой автономного управления ProPilot, и как минимум восемь электрокаров. По предварительным подсчетам, в 2022-м годовой объем продаж «зеленых» машин Nissan составит 1 млн. единиц.

Стоит отметить, что на сегодняшний день именно компания Nissan является мировым лидером по реализации электрифицированных машин. Возглавить рынок «чистых» легковушек японцам удалось в основном благодаря модели Leaf, которая с момента своего появления в 2010 году разошлась тиражом более чем в 300 000 экземпляров.