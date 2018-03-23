Новые подробности о BMW 1-й серии третьего поколения

Благодаря многочисленным снимкам, которые регулярно публикуются в СМИ, мы уже имеем общее представление о том, как будет выглядеть новая баварская «единичка». По своим габаритам машина станет чуть шире и приземистее, нежели Volkswagen Golf. Сменивший генерацию автомобиль обзаведется увеличенной радиаторной решеткой и видоизмененной оптикой.

Новая 1-я серия получит систему переднего привода, что наверняка расстроит некоторых поклонников модели. Однако у них останется возможность приобрести хетчбэк с полным приводом — в топовых модификациях ведущими выступят все четыре колеса. Впрочем, это уже не секрет.

Согласно последним данным, баварцы не планируют выпускать хот-хетч с шильдиками «M», зато существует высокая вероятность появления версии M Performance. «Заряженную» модификацию, которая может получить название M130iX, укомплектуют двухлитровым бензиновым турбодвигателем мощностью 300 л. с., сообщает Motor1.

Ожидается, что компания BMW презентует публике третью генерацию 1-й серии до конца нынешнего года. А продажи новинки, вероятно, начнутся ближе к лету года следующего. Напомним, что приобрести самую доступную баварскую модель сегодня можно по цене от 1 550 000 рублей.