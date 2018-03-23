Обновленный Ford Mondeo впервые замечен на тестах

Разумеется, никаких технических подробностей о седане пока нет. По данным Motor1, в линейку двигателей рестайлинговой модели войдут 1,5- и 2,0-литровые бензиновые моторы семейства EcoBoost, а также дизельный агрегат объемом 2,0 литра в нескольких степенях форсировки — 150, 190 и 240 л. с.

Седан по-прежнему будет продаваться как с передним, так и с полным приводом. А место нынешней шестиступенчатой автоматической коробки передач может занять восьмидиапазонная АКП. Но, опять же, это лишь предположение. Официально представители марки информацию не комментируют.

Даже ориентировочные даты премьеры обновленного Mondeo пока не называются. Очевидно, это произойдет не раньше, чем в следующем году.