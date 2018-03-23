Обновленный Ford Mondeo впервые замечен на тестах

Фото: www.motor1.com
Компания Ford приступила к дорожным испытаниям рестайлингового седана Mondeo для Европы. Об этом свидетельствуют свежие шпионские фотографии, появившиеся накануне в зарубежных СМИ.
Виктория Базылева

На днях компания Ford презентовала дважды обновленный Mondeo, ориентированный на Соединенные Штаты, где он продается под названием Fusion. Похоже, теперь американцы занялись европейской версией модели, которой предстоит пережить только первый по счету ресталинг.

У тестового автомобиля, замеченного на заснеженных дорогах Швеции, за камуфляжной пленкой скрыты лишь передняя и задняя часть. Это позволяет нам предположить, что в ходе обновления «Мондео» получит видоизмененную оптику, перелицованные бамперы и слегка подретушированную крышку багажника.

Фото: www.motor1.com

Разумеется, никаких технических подробностей о седане пока нет. По данным Motor1, в линейку двигателей рестайлинговой модели войдут 1,5- и 2,0-литровые бензиновые моторы семейства EcoBoost, а также дизельный агрегат объемом 2,0 литра в нескольких степенях форсировки — 150, 190 и 240 л. с.

Седан по-прежнему будет продаваться как с передним, так и с полным приводом. А место нынешней шестиступенчатой автоматической коробки передач может занять восьмидиапазонная АКП. Но, опять же, это лишь предположение. Официально представители марки информацию не комментируют.

Даже ориентировочные даты премьеры обновленного Mondeo пока не называются. Очевидно, это произойдет не раньше, чем в следующем году.

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23 марта 2018
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