Обновленный Ford Mondeo впервые замечен на тестах

На днях компания Ford презентовала дважды обновленный Mondeo, ориентированный на Соединенные Штаты, где он продается под названием Fusion. Похоже, теперь американцы занялись европейской версией модели, которой предстоит пережить только первый по счету ресталинг.
У тестового автомобиля, замеченного на заснеженных дорогах Швеции, за камуфляжной пленкой скрыты лишь передняя и задняя часть. Это позволяет нам предположить, что в ходе обновления «Мондео» получит видоизмененную оптику, перелицованные бамперы и слегка подретушированную крышку багажника.