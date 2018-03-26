Mercedes-Benz отзывает в России еще 4420 автомобилей

Как стало известно ранее, сервисная кампания охватила 12 370 седанов, универсалов, купе и кабриолетов C- и E-класса, а также кроссоверов GLK, реализованных официальными дилерами в период с 2011 по 2017 год. По данным Росстандарта потенциально дефектными признаны еще 4419 машин C-класса и GLC — из тех, что проданы с 2013 по 2017 год.

Напомним, что производитель выявил неисправность подушек безопасности, которые самопроизвольно срабатывают из-за электростатического разряда. Откладывать визит на сервис владельцам подпадающих под отзыв машин явно не стоит, поскольку дефектные «эйрбеги» могут причинить тяжелый вред здоровью водителя и пассажиров.

Сотрудники дилерских центров абсолютно бесплатно проверят автомобили и в случае необходимости устранят проблему. Узнать, подпадает ли конкретная машина под отзыв, можно по идентификационному номеру транспортного средства (VIN) в автосалоне или на сайте Росстандарта.