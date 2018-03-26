Объявлены сроки начала продаж нового пикапа Jeep Wrangler

Фото: www.motor1.com
Ожидалось, что продажи нового пикапа Jeep Wrangler начнутся в Соединенных Штатах до конца нынешнего года. Однако согласно последней информации наших зарубежных коллег, первые грузовички поступят в шоу-румы дилеров лишь в апреле 2019-го.
Виктория Базылева

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия Jeep выпускал модель Scarmbler, построенную на удлиненной «рэнглеровской» базе. Нельзя сказать, что автомобиль пользовался ажиотажным спросом, однако как только американцы сняли его с производства, покупатели потребовали вернуть модель обратно.

И вот спустя несколько десятилетий Jeep приступил к разработке совершенно нового грузовичка. Уже известно, что Wrangler в кузове пикап встанет на конвейер завода Jeep в американском городе Толидо, штат Огайо. По данным Motor1, серийное производство авто стартует ближе к концу нынешнего года — ориентировочно в октябре-декабре.

Фото: www.motor1.com

Предполагается, что поначалу грузовичок будет продаваться в двух модификациях — с двухлитровым четырехцилиндровым турбомотором и 3,6-литровым V6. Некоторое время спустя у дилеров появятся машины, оснащенные дизельным V6 с наддувом объемом 3,0 литра или гибридной установкой.

По информации, полученной в дилерских центрах, начало продаж пикапа Wrangler в США запланировано на апрель 2019 года. Будет ли автомобиль поставляться к нам — сказать пока сложно, особенно учитывая крайне низкую востребованность грузовичков в нашей стране. Напомним, что по итогам минувшего года, на этот сегмент пришлось всего 0,7% от общего объема авторынка.

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26 марта 2018
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