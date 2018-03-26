Объявлены сроки начала продаж нового пикапа Jeep Wrangler

В начале восьмидесятых годов прошлого столетия Jeep выпускал модель Scarmbler, построенную на удлиненной «рэнглеровской» базе. Нельзя сказать, что автомобиль пользовался ажиотажным спросом, однако как только американцы сняли его с производства, покупатели потребовали вернуть модель обратно.

И вот спустя несколько десятилетий Jeep приступил к разработке совершенно нового грузовичка. Уже известно, что Wrangler в кузове пикап встанет на конвейер завода Jeep в американском городе Толидо, штат Огайо. По данным Motor1, серийное производство авто стартует ближе к концу нынешнего года — ориентировочно в октябре-декабре.