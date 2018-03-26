Toyota сокращает свой модельный ряд

Популярность Toyota Avensis, как в общем-то и других автомобилей D-класса, снижается в Европе уже на протяжении нескольких лет. Если в 2004 году «Авенсисы» разошлись тиражом в 143 000 единиц, то в 2017-м официальные дилеры смогли «пристроить» лишь 25 000 машин. Для сравнения бестселлеры сегмента — Volkswagen Passat и Skoda Superb — в прошлом году нашли 183 000 и 81 000 покупателей.

В очередной раз обдумав ситуацию, в Toyota приняли решение «свернуть» производство Avensis на британском предприятии и, соответственно, прекратить продажи этих автомобилей в Европе. Преемника у модели по данным издания Autocar не будет. По крайней мере, на сегодняшний день о планах автостроителя по выводу на европейский рынок машины, которая могла бы занять освободившуюся нишу, ничего не известно.

Интересно, что в начале минувшего года в СМИ просочились шпионские фотографии четвертого поколения Avensis, который должен был обзавестись новыми силовыми агрегатами. Тойотовцы вроде как решили дать модели еще один шанс, но в итоге передумали. Впрочем, не исключено, что новый «Авенсис» все же увидит свет, только не в обозримом будущем.

Остается лишь добавить, что в России Toyota Avensis не продается с 2012 года.