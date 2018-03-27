АВТОВАЗ простился с самой крутой LADA Vesta

Российские СМИ растиражировали новость о том, что проект по созданию удлиненной LADA Vesta Signature полностью остановлен, в серию автомобиль не отправится.

Впрочем, эти сведения оказались слишком преувеличенными. Нет, машина действительно не встанет на конвейер, но таких намерений у АВТОВАЗа никогда и не было. По сути, длиннобазная «Веста» — не более, чем имиджевый продукт, как и целый ряд других, представленных отечественным автогигантом за свою полувековую историю.

Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский, «Vesta Signature существовала в качестве испытательного образца и была предназначена для решения специальных задач, связанных с научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами. Серийное производство не было в приоритете. Необходимые задачи с Signature были выполнены. Сегодня инжиниринг АВТОВАЗа концентрируется на реальных проектах серийных и будущих автомобилей».