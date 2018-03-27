Как бесплатно купить новый премиальный кроссовер

Фото: Jaguar Land Rover
Если вы думаете, что на выгодных условиях сегодня можно приобрести новенький автомобиль исключительно бюджетного сегмента, то сильно ошибаетесь. Премиальные марки порой предлагают акции и похлеще, чем у представителей массовых продуктов. Не верите?
Мирон Горин

Кризис кончился, экономическая ситуация в нашей стране стабилизировалась, и автомобильный рынок уже который месяц подряд демонстрирует положительную динамику. Неужели столь эффективно увеличилась покупательская способность населения? Не факт! А вот то, что некоторые премиум-бренды стали инициировать довольно вкусные финансовые предложения — это реальность. Реальность, которая раньше для многих была мечтой. И вот почему.

Что греха таить: немногие автолюбители могут позволить себе элитный кроссовер или внедорожник за наличные, а после пикирования рубля по отношению к зарубежной валюте — даже и в кредит. Мало того, что в большинстве своем банки сильно подняли ставки по кредитам, так еще и ужесточили требования к заемщикам. В результате сделок по приобретению автомобилей в долг, пусть и с последующей переплатой ощутимо поубавилось.

Впрочем, времена меняются и, подстраиваясь под потенциальных клиентов, автопроизводители придумывают крайне привлекательные программы. Как это, например, сделал британский Jaguar Land Rover. Да-да, стать счастливым обладателем новенького «Ягуара» или «Ленд Ровера» теперь проще простого. Впрочем, судите сами.

Программа Jaguar ReStart предлагает будущим владельцам оформить так называемый кредит нового поколения. Его ключевыми особенностями являются предельно низкие ежемесячные платежи и последующий гарантированный выкуп автомобиля дилером. По сути, британцы выпустили на рынок гибридный продукт лизинга и кредита, только еще более выгодный.

К примеру, желающему обзавестись модным и амбициозным спортивным SUV Jaguar F-PACE, необходимо заплатить от 20% от его цены, а потом в течение двух или трех лет вносить минимальный ежемесячный платеж. Так, например, при первоначальном 40-процентном взносе потребуется платить всего по 36 686 рублей ежемесячно в течение двух лет. По истечении этого срока фирменный дилерский центр гарантировано купит ваш автомобиль — его остаточная стоимость составит 65% от начального прайса.

В случае оформления договора на три года, ежемесячные выплаты окажутся немногим больше 29 000 рублей, а остаточная стоимость — 55%. Причем 25% из них могут быть автоматически зачислены в счет первоначального взноса за совершенно новый автомобиль. Иными словами, через два-три года минимальных выплат, вы приезжаете к дилеру и попросту меняете свою машину на такую же или классом выше, но только что сошедшую с конвейера. Согласитесь, весьма заманчивое предложение.

Напомним, что тот же Jaguar F-PACE продается у нас в пяти различных модификациях и с несколькими вариантами силовых агрегатов. В их числе — базовый 2-литровый дизель, выдающий 180 л. с. и форсированный до 240 л. с., более мощный, 300-сильный дизельный мотор объемом 3 литра, а также бензиновые двигатели, развивающие 250, 300 и 380 сил.

В тандеме с самым мощным и могучим 3-литровым мотором с отдачей в 380 «скакунов» трудится скорострельная восьмидиапазонная автоматическая трансмиссия. Благодаря их слаженной кроссовер ускоряется до первой сотни с места за 5,5 секунды. При этом максимальная скорость автомобиля достигает 250 км/ч.

Надо ли говорить про роскошное внутреннее убранство и широком спектре встроенных опций? Традиционно автомобили аристократической британской марки воплощают в себе все лучшее, как с точки зрения оформления и компоновки интерьера, так и по части использования передовых технологий.

А что еще нужно для полноценного счастья? Все верно — чтобы любимая машина не ломалась. А дабы быть в этом уверенным, необходимо правильно ее обслуживать. Впрочем, подобные заботы компания Jaguar Land Rover с легкостью возьмет на себя.

Для того, чтобы владелец «Ягуара» не переживал о возможных поломках и, что немаловажно, о затратах, с ними связанных, премиальная марка разработала специальный сервисный пакет. Это программа, предусматривающая сервисное обслуживание авто в соответствии с регламентом в течение пяти лет, или по достижению пробега в 120 000 километров — в зависимости от того, что наступит раньше.

При этом в рамках данного предложения экономия на обслуживание автомобиля составит до 50%. Почему? Во-первых, однажды купив сервисный пакет, клиенту больше не понадобиться думать о возможных изменениях цен или регламента. Во-вторых, обращаться за помощью специалистов можно абсолютно в любой сертифицированный технический центр Jaguar. Спектр услуг включает в себя все самое необходимое по уходу за машиной: от замены масла и фильтров до замены тормозной жидкости, шлангов и ремней, в том числе топливного насоса и распределительного вала.

Наконец, постоянное обслуживание у официального дилера повышает остаточную стоимость автомобиля. К тому же, сервисный пакет без проблем можно передать новому владельцу. Ай да Jaguar, ай да молодец! Стоит отдать британцам должное — они придумали идеальные условия для приобретения и владения замечательным люксовым автомобилем.

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27 марта 2018
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