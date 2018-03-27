Как бесплатно купить новый премиальный кроссовер

Кризис кончился, экономическая ситуация в нашей стране стабилизировалась, и автомобильный рынок уже который месяц подряд демонстрирует положительную динамику. Неужели столь эффективно увеличилась покупательская способность населения? Не факт! А вот то, что некоторые премиум-бренды стали инициировать довольно вкусные финансовые предложения — это реальность. Реальность, которая раньше для многих была мечтой. И вот почему.

Что греха таить: немногие автолюбители могут позволить себе элитный кроссовер или внедорожник за наличные, а после пикирования рубля по отношению к зарубежной валюте — даже и в кредит. Мало того, что в большинстве своем банки сильно подняли ставки по кредитам, так еще и ужесточили требования к заемщикам. В результате сделок по приобретению автомобилей в долг, пусть и с последующей переплатой ощутимо поубавилось.

Впрочем, времена меняются и, подстраиваясь под потенциальных клиентов, автопроизводители придумывают крайне привлекательные программы. Как это, например, сделал британский Jaguar Land Rover. Да-да, стать счастливым обладателем новенького «Ягуара» или «Ленд Ровера» теперь проще простого. Впрочем, судите сами.