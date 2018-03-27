Модельный ряд Honda пополнил новый седан

Фото: www.netcarshow.com
Компания Honda готовит к премьере новый гибридный седан, получивший название Insight. Публичная презентация новинки состоится уже завтра, 28 марта, на автосалоне в Нью-Йорке.
Виктория Базылева

Интересно, что японцы уже не раз пытались навязать покупателям гибридный Insight. Однако вследствие катастрофически низкого спроса продажи вновь и вновь прекращались. Но настырные хондовцы сдаваться не намерены — на грядущем моторшоу в Нью-Йорке они представят очередной «Инсайт», построенный на базе модели Civic последнего поколения.

В преддверии премьеры Honda раскрыла кое-какие технические подробности о новинке. Известно, что машина приводится в движение гибридной установкой i-MMD, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность агрегата составляет 153 л. с., а максимальный крутящий момент — 267 Нм.

Новый Insight порадует покупателя не только умеренным расходом топлива (заявлено 4,3 литра на 100 километров), но и широким списком оборудования. Седан располагает адаптивным круиз-контролем, системой экстренного торможения, мониторингом рядности движения, а также люком в крыше и мультимедийным комплексом с восьмидюймовым экраном. Правда, этими опциями, вероятно, будут оснащаться только топовые версии.

Продажи гибридного «Инсайта» стартуют в Соединенных Штатах летом. Ожидать появления модели в нашей же стране не стоит. В России Honda представлена исключительно кроссоверами CR-V и Pilot, и вряд ли в обозримом будущем автостроитель пересмотрит свою стратегию.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, производители, производство, автозаводы, новая модель, седан, гибриды, гибридные авто
27 марта 2018
589
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы