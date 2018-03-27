Модельный ряд Honda пополнил новый седан

Интересно, что японцы уже не раз пытались навязать покупателям гибридный Insight. Однако вследствие катастрофически низкого спроса продажи вновь и вновь прекращались. Но настырные хондовцы сдаваться не намерены — на грядущем моторшоу в Нью-Йорке они представят очередной «Инсайт», построенный на базе модели Civic последнего поколения.

В преддверии премьеры Honda раскрыла кое-какие технические подробности о новинке. Известно, что машина приводится в движение гибридной установкой i-MMD, состоящей из 1,5-литрового бензинового мотора и двух электродвигателей. Суммарная мощность агрегата составляет 153 л. с., а максимальный крутящий момент — 267 Нм.