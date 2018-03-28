Tesla: сделан еще один шаг к краху

В то время, как поклонники Илона Маска по всему миру бьют в барабаны и трубят в трубы, восхваляя предпринимательские таланты своего кумира, рейтинговые агентства понемногу начинают сдувать этот финансовый пузырь. Так, буквально вчера Moody’s понизило общий рейтинг Tesla с уровня B2 до B3, что уже на шесть позиций ниже инвестиционной отметки. Прогноз — отрицательный. Что касается выпуска необеспеченных ценных бумаг на сумму 1,8 млрд. долларов, выпущенных компанией Маска в августе, то их рейтинг понижен до Caa1 — на семь ступенек ближе к мусорному.

Зачем кому-то покупать облигации Tesla? Нет никаких оснований b[ покупать, — Хитин Ананд, старший аналитик CreditSights.

— Рейтинги Tesla отражают значительный дефицит производства электромобилей Model 3,— заявил аналитик компании Moody’s Брюс Кларк. — Компания также сталкивается с проблемами с ликвидностью из-за большого оттока денежных средств и приближения сроков погашения финансовых обязательств.