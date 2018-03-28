В России отзывают Jeep Wrangler из-за проблем с подушками безопасности

Фото: www.netcarshow.com
Компания Jeep выявила заводской дефект подушек безопасности, которыми одно время комплектовались внедорожники Wrangler. В связи с этим автостроитель проводит отзывную кампанию, охватывающую в том числе и те машины, что были проданы в России.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта, под новую сервисную акцию подпадает 520 внедорожников Jeep Wrangler, реализованных официальными дилерами в период с 2009 по 2014 год. На сайте ведомства также опубликован полный список с идентификационными номерами (VIN) потенциально неисправных автомобилей.

– Причиной отзыва является газогенератор подушки безопасности, содержащий пиропатрон с пиротехническим составом, потерявшим свои свойства из-за длительного пребывания в условиях высокой влажности, высокой температуры и/или перепада температуры. Это может привести к разрушению газогенератора из-за избыточного внутреннего давления, — говорится в сообщении.

В ближайшее время все владельцы дефектных внедорожников будут оповещены о необходимости пригнать машину на сервис официального дилера. На подпадающих под акцию автомобилях заменят пассажирскую подушку безопасности. Разумеется, совершенно бесплатно.

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28 марта 2018
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