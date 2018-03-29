Genesis представил публике новое купе Essentia

Дабы не отставать от конкурентов, компания Genesis, являющаяся «премиальным» суббрендом Hyundai, решила освоить сегмент электромобилей. Первая «зеленая» модель, по словам представителей марки, поступит в продажу ближе к 2022 году. Ее предвестником стало купе Essentia, которое корейцы показали в Нью-Йорке.

Технических подробностей о шоу-каре крайне мало. Известно, что в основе автомобиля лежит углепластиковый монокок, а в движение машина приводится электрической силовой установкой. Характеристики агрегата в компании предпочли не раскрывать. Во время презентации было лишь объявлено, что до первой сотни купе разгоняется всего за 3,0 секунды.