Genesis представил публике новое купе Essentia

На автосалоне в Нью-Йорке компания Genesis презентовала новый среднеразмерный седан G70, а также первый в истории марки электромобиль. Концептуальная модель, призванная продемонстрировать свежие дизайнерские решения и технологии, получила название Essentia.
Дабы не отставать от конкурентов, компания Genesis, являющаяся «премиальным» суббрендом Hyundai, решила освоить сегмент электромобилей. Первая «зеленая» модель, по словам представителей марки, поступит в продажу ближе к 2022 году. Ее предвестником стало купе Essentia, которое корейцы показали в Нью-Йорке.
Технических подробностей о шоу-каре крайне мало. Известно, что в основе автомобиля лежит углепластиковый монокок, а в движение машина приводится электрической силовой установкой. Характеристики агрегата в компании предпочли не раскрывать. Во время презентации было лишь объявлено, что до первой сотни купе разгоняется всего за 3,0 секунды.
Зато фотографий, позволяющих детально рассмотреть экстерьер и интерьер концептуального Genesis Essentia, предостаточно. Шоу-кар получил длинный капот, двери «крылья бабочки» и лазерные фары, напоминающие оптику GV80 Concept. При создании облика авто дизайнеры вдохновлялись классическими моделями Gran Turismo, о чем рассказали представители марки.
В салоне концепта можно обнаружить натуральную кожу различных цветов, декоративные алюминиевые вставки и восьмидюймовый цифровой кокпит. В переднюю панель интегрирован широкоформатный дисплей, с помощью которого осуществляется управление системами машины.
Отдельного внимания заслуживает оборудование шоу-кара. В центральную стойку кузова встроены датчик отпечатков пальцев и камера распознавания лиц. Ключ для открытия-закрытия дверей не нужен — водителю достаточно успешно пройти процедуру идентификации. Essentia может сама подбирать оптимальные маршруты, подключаться к гаджетам и даже совершать электронные платежи.