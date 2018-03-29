Первая встреча с обновленным кроссовером Hyundai Tucson

autoblog
На Нью-Йоркском автосалоне состоялась премьера обновленного кроссовера Hyundai Tucson. Российские продажи корейской новинки откроются во второй половине года. Чем же будет привлекать внимание наших соотечественников рестайлинговый автомобиль?
Вячеслав Василенко

По сравнению с предшественником Hyundai Tucson стал более элегантным и менее экспрессивным — не в последнюю очередь благодаря аккуратно подтянутой решетке радиатора, подкорректированной фронтальной оптике с дневными ходовыми огнями стреловидной формы и чуточку переиначенным фонарям. Колесные диски из легкого сплава обзавелись новым дизайном, а на бамперах появились контрастные вставки.

Салон преобразился за счет иного оформления мультимедийного центра — тачскриновая панель диагональю 7 дюймов отныне не интегрирована в центр консоли, а возвышается над торпедо, как в случае с лучшими мировыми образцами.

На смену традиционному «ручнику» пришел электронный стояночный тормоз, на втором ряду добавился USB-слот. Не обошлось и без посвежевшей отделки интерьера, в том числе и кресел. А еще в Hyundai Tucson установлен более эргономичный щиток приборов.

Что касается прочих плюшек-ватрушек, то будущие владельцы наверняка оценят адаптивный круиз-контроль, умеющий не только соблюдать дистанцию до впереди идущего автомобиля вплоть до полной остановки, но еще и самостоятельно стартовать и сбрасывать скорость при толканиях в пробке.

Есть здесь и система контроля за нахождением машины в пределах разметки, и функция предупреждения о столкновении, и умный комплекс, распознающий объекты на проезжей части, в том числе в слепых зонах.

А вот моторы остались прежними, за исключением того, что из линейки выпал 1,6-литровый турбодвижок. Покупатели смогут выбирать между «атмосферниками» объемом 2,0 и 2,4 литра. Коробка передач — шестидиапазонный «автомат».

Как уже было сказано, в России рестайлинговый Hyundai Tucson появится во второй половине года. А вот подорожает ли он после обновления — пока неизвестно.

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29 марта 2018
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