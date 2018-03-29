Первая встреча с обновленным кроссовером Hyundai Tucson

По сравнению с предшественником Hyundai Tucson стал более элегантным и менее экспрессивным — не в последнюю очередь благодаря аккуратно подтянутой решетке радиатора, подкорректированной фронтальной оптике с дневными ходовыми огнями стреловидной формы и чуточку переиначенным фонарям. Колесные диски из легкого сплава обзавелись новым дизайном, а на бамперах появились контрастные вставки.

Салон преобразился за счет иного оформления мультимедийного центра — тачскриновая панель диагональю 7 дюймов отныне не интегрирована в центр консоли, а возвышается над торпедо, как в случае с лучшими мировыми образцами.

На смену традиционному «ручнику» пришел электронный стояночный тормоз, на втором ряду добавился USB-слот. Не обошлось и без посвежевшей отделки интерьера, в том числе и кресел. А еще в Hyundai Tucson установлен более эргономичный щиток приборов.