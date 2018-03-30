Cadillac выпустит несколько новых кроссоверов и седанов

Компания Cadillac намерена укрепить свою позицию на мировом авторынке. В первую очередь американцы серьезно пересмотрят свой модельный ряд. Освоят новые сегменты, разработают следующие поколения некоторых существующих машин и, конечно, выпустят несколько электромобилей, дабы не отставать от конкурентов.

По данным Motor1, первым на рынок выйдет кроссовер XT4, представленный на Нью-Йорском моторшоу. Следом за ним в продажу поступит большой кроссовер XT7. Чуть позже Cadillac презентует публике новейший седан CT5, который заменит сразу три модели — ATS, CTS и XTS. Ближе к 2020 году генерацию сменит и внедорожник Escalade.