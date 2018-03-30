Cadillac выпустит несколько новых кроссоверов и седанов

По словам главы Cadillac Йохана де Нишена, в компании планируют выпускать по две новинки каждый год. К 2022-му модельный ряд американской марки пополнят пара новых кроссоверов, седан CT5, который придет на смену ATS, CTS и XTS, следующий Escalade и еще несколько машин.
Компания Cadillac намерена укрепить свою позицию на мировом авторынке. В первую очередь американцы серьезно пересмотрят свой модельный ряд. Освоят новые сегменты, разработают следующие поколения некоторых существующих машин и, конечно, выпустят несколько электромобилей, дабы не отставать от конкурентов.
По данным Motor1, первым на рынок выйдет кроссовер XT4, представленный на Нью-Йорском моторшоу. Следом за ним в продажу поступит большой кроссовер XT7. Чуть позже Cadillac презентует публике новейший седан CT5, который заменит сразу три модели — ATS, CTS и XTS. Ближе к 2020 году генерацию сменит и внедорожник Escalade.
После того, как все вышеперечисленные автомобили увидят свет, американцы выпустят и совершенно новую флагманскую модель. Информацию о ней в компании пока не раскрывают. Глава марки Йохан де Нишен намекнул лишь, что авто будет представлять собой не обычный трехобъемный седан, а что-то уникальное.
Наши зарубежные коллеги поинтересовались у руководителя Cadillac и о силовых агрегатах, предназначенных для будущих моделей. Он рассказал, что в компании планируют модернизировать нынешние шести- и восьмицилиндровые V-образные двигатели, а также разработать новые электрические установки для «зеленых» машин.