KIA официально представила новый Quoris

В пресс-службе KIA Motor сообщили, что инженеры и дизайнеры постарались сделать флагманский седан подчеркнуто роскошным. Решетка радиатора представляет собой изящный узор из 176 «ячеек» в форме ограненных драгоценных камней. А интерьер декорирован обивкой из натуральной кожи и матовыми панелями под благородные сорта дерева. Водительское кресло регулируется в 20 направлениях, два задних сидения — в 12 и 14. На втором ряду доступна функция массажа и регулировка опоры для ног по высоте.

На центральной консоли появится 12,3-дюймовый сенсорный экран HMI. В топовых комплектациях предлагается 12,3-дюймовая TFT-панель приборов.

KIA Quoris оборудован 3,3-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л. с. и 520 Нм крутящего момента. Силовой агрегат работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Седан будет оснащаться системой постоянного полного привода.

Напомним, что вчера компания KIA представила модели Rio, cee’d, Soul, Optima и Sportage особой серии FWC, приуроченной к Чемпионату мира по футболу-2018. Машины в спецверсии поступят в шоу-румы российских дилеров 1 апреля