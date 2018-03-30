Nissan готовится к выпуску двух новых седанов

В компании Nissan не считают, что время седанов прошло. Напротив, японцы уверены, что потенциал этих автомобилей еще полностью не раскрыт, несмотря даже на то, что в последние годы стремительно растет популярность кроссоверов.

— Мы работаем над Sentra следующего поколения, — рассказал журналистам портала Roadshow вице-президент Nissan North America Майкл Банс на автосалоне в Нью-Йорке. — Sentra, вероятно, является как раз той моделью, которая открывает перед нами широкие возможности.

Он пообещал, что новое поколение компактных седанов увидит свет уже в 2019 году. При этом г-н Банс не стал принижать значимость для бренда и полноразмерных четырехдверок. В этом сегменте маркетологи Nissan возлагают большие надежды на Maxima.

— Мы работаем над Maxima новой генерации, которая станет чем-то гораздо большим, чем вы могли подумать или вообразить, — заявил Банс.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что продажи Sentra в России были прекращены в конце 2017 года, а Maxima — в середине нулевых. Пока возвращать эти модели на наш рынок производитель не собирается.