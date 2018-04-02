Новый Mercedes-AMG C63 оснастят гибридной установкой

Обновленный Mercedes-Benz C-класса презентовали публике в феврале нынешнего года, а месяцем позже штутгартцы представили и «горячую» версию с шильдиком C43. Рестайлинговые автомобили укомплектовали трехлитровым V6 с двойным наддувом, форсированным до 390 л. с., и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Пережившая рестайлинг модель еще не успела поступить в продажу, а глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс уже поделился некоторыми подробностями о следующей генерации «заряженных» машин C-класса. Правда, только о тех, что с индексом «63». В интервью изданию CarAdvice он рассказал, что премьера новинок состоится не раньше следующего десятилетия.

Никаких технических подробностей о машинах руководитель AMG-подразделения раскрывать не стал. Он отметил лишь, что ввиду ужесточения экологических требований автомобили, вероятно, получат гибридную силовую установку. Но окончательное решение, похоже, в компании еще не приняли.

Напомним, что в России на сегодняшний день, помимо стандартного С-класса, продается AMG-версия с индексом «43». Машины в более мощной модификации C63 в нашей стране не представлены.