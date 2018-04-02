Новый технические подробности о возрожденной Toyota Supra

Главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада подтвердил информацию о том, что возрожденный спорткар не будет оснащаться механической коробкой передач. По его словам, полностью раскрыть потенциал двигателя сможет лишь «робот» с двумя сцеплениями.
Еще летом минувшего года в распоряжении зарубежных СМИ оказались документы, в которых имелась некоторая техническая информация о новой Toyota Supra. Уже тогда стало известно, что японцы не планируют выпускать модификации с «механикой», хотя официально представители компании эти сведения комментировать не торопились.
Наконец, завесу тайны приоткрыл главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Он подтвердил, что новинка получит роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, а версии с «механикой» в продаже не появятся. В компании убеждены, что именно «робот» сможет полностью реализовать потенциал мотора.
По данным издания Infoseek, Toyota Supra вооружат трехлитровой рядной «шестеркой» производства BMW. Мощность адаптированного к спорткару двигателя, как предполагается, составит порядка 450 л. с. Кроме того, существуют мнения, что в моторную гамму «Супры» войдут еще несколько агрегатов с отдачей в 248 и 340 сил.
Напомним, что на прошедшем Женевском автосалоне компания Toyota презентовала концептуальную модель GP Supra Racing, которая является предвестником гоночной модификации «Супры». Когда японцы покажут долгожданную предсерийную версию спорткара, не известно.