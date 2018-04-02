Новый технические подробности о возрожденной Toyota Supra

Еще летом минувшего года в распоряжении зарубежных СМИ оказались документы, в которых имелась некоторая техническая информация о новой Toyota Supra. Уже тогда стало известно, что японцы не планируют выпускать модификации с «механикой», хотя официально представители компании эти сведения комментировать не торопились.

Наконец, завесу тайны приоткрыл главный инженер проекта Toyota Supra Тетсуя Тада. Он подтвердил, что новинка получит роботизированную коробку передач с двумя сцеплениями, а версии с «механикой» в продаже не появятся. В компании убеждены, что именно «робот» сможет полностью реализовать потенциал мотора.