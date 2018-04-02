Объявлена дата премьеры Ford Focus нового поколения

Ford Focus четвертого поколения уже множество раз попадался в объективы камер — и в кузове хетчбэк, и в кузове седан. Более того, несколько недель назад в интернете появились снимки машины, замеченной без какой-либо маскировки во время фотосъемок для рекламных кампаний. Так что по большому счету мы уже знаем, как будет выглядеть новинка, хотя рассмотреть ее детально пока не удается.

И если внешний вид следующего «Фокуса» уже практически рассекречен, то техническую информацию компания все еще держит в тайне. По предварительным данным, автомобиль построен на новой модульной платформе — масса машины снизилась примерно на 50 килограммов, в то время как ее колесная база увеличилась на 50 мм.