Объявлена дата премьеры Ford Focus нового поколения

Фото: www.facebook.com/FordRomania
Информация о том, что новый Ford Focus дебютирует в апреле, уже давно просочилась в СМИ. Наконец, представители марки объявили точную дату премьеры новинки — автомобиль покажут на специальном мероприятии, которое состоится 10 числа.
Виктория Базылева

Ford Focus четвертого поколения уже множество раз попадался в объективы камер — и в кузове хетчбэк, и в кузове седан. Более того, несколько недель назад в интернете появились снимки машины, замеченной без какой-либо маскировки во время фотосъемок для рекламных кампаний. Так что по большому счету мы уже знаем, как будет выглядеть новинка, хотя рассмотреть ее детально пока не удается.

И если внешний вид следующего «Фокуса» уже практически рассекречен, то техническую информацию компания все еще держит в тайне. По предварительным данным, автомобиль построен на новой модульной платформе — масса машины снизилась примерно на 50 килограммов, в то время как ее колесная база увеличилась на 50 мм.

В моторную гамму модели войдут 1,0-, 1,5- и 2,0-литровые бензиновые и дизельные двигатели, работающие как с «механикой», так и с восьмиступенчатым «автоматом». Впрочем, существует и другая версия, согласно которой «Фокусы» укомплектуют роботизированной коробкой передач. Что из этого правда, узнаем совсем скоро — уже 10 апреля.

Ожидается, что в продажу поступят, помимо стандартной, еще несколько модификаций. В их числе «роскошная» Vignale, спортивные ST-Line и ST, а также «внедорожная» Active. Очевидно, информацию о них производитель также раскроет во время премьеры. Или, может, позже.

Европейские продажи Ford Focus четвертого поколения, по некоторым данным, стартуют до конца нынешнего года. Когда же сменившая генерацию модель доберется до России — не известно.

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2 апреля 2018
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