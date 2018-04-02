В России отзываются Infiniti Q30 и QX30

Фото: www.netcarshow.com
Компания Infiniti выявила заводской дефект, который может привести к самопроизвольному срабатыванию подушек безопасности на хетчбэках Q30 и кроссоверах QX30. В числе потенциально неисправных оказались и те автомобили, что были проданы российскими дилерами.
Виктория Базылева

По данным Росстандарта новая отзывная кампания охватывает 447 хетчбэков Q30 и кроссоверов QX30, сошедших с конвейера до 19 июля минувшего года. В скором времени всех владельцев подпадающих под сервисную акцию машин оповестят о необходимости пригнать транспортное средство к дилеру.

– Причиной отзыва является конструктивная особенность рулевой колонки, не имеющей иного соединения с «массой», кроме спирального кабеля. В случае повреждения спирального кабеля включается визуальный сигнализатор неисправности подушки безопасности, — говорится на сайте ведомства.

Стоит отметить, что выявленная неисправность чревата не только появлением индикатора на приборной панели, но и самопроизвольным срабатыванием подушки безопасности водителя. А это, в свою очередь, может спровоцировать аварию и даже травмировать шофера, если тот пренебрегает Правилами дорожного движения и не пристегивается.

Добавим, что на всех подпадающих под отзыв авто сотрудники дилерских центров доработают рулевую колонку. Разумеется, владельцам машин ремонт оплачивать не придется.

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2 апреля 2018
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