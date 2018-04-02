Зачем в Marussia Николая Фоменко вдохнули новую жизнь

Тюнингеры из Новосибирска, купившие сохранившиеся экземпляры «Мараши» (в английском варианте «Маруся» может звучать так), скорее всего намерены продать их за бугор богатым коллекционерам. Разумеется только после того, как споркары будут приведены в чувство.

По другой версии, энтузиасты планируют организовать мелкосерийное производство этих машин — в социальных сетях можно стать свидетелем бурных обсуждений целесообразности отправки русских суперкаров в серию. Впрочем, если будут заказчики, то почему бы и нет.

Косвенно о возобновлении производства недавно заявил и сам автор проекта Николай Фоменко. В интервью порталу 66.ru он сообщил, что Marussia жива, и совсем скоро даст о себе знать.

Стоит напомнить, что в арсенале Marussia Motors имелись прототипы нового купе, лимузина, внедорожника и других авто, которые при должных инвестициях и правильном продвижении не только могли бы стать товарными образцами, но еще и оказаться при этом востребованными.

Сама же компания за семь лет существования выпустила 18 машин, безуспешно поучаствовала в «Формуле-1» и, набрав кредитов на сумму свыше 65 000 000 рублей, канула в Лету в 2014 году.