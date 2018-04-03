Infiniti нашла способ заткнуть за пояс BMW и Audi

Фото: www.caranddriver.com
Трагически проигрывая уже не первое десятилетие немецким премиальным брендам, Infiniti разочаровалась в конвенциональных способах «наказать» конкурентов. Теперь компания возлагает свои надежды на то, что ей помогут структурные изменения, связанные с предполагаемым переходом отрасли на электрические и беспилотные автомобили.
Эдуард Раскин

Каким же нынче видит Nissan свой «премиальный» бренд? Похоже, дизайнеры японской компании ударились в минимализм. Прежде всего, они хотят по максимуму сократить количество агрегатов под капотом и за счет этого значительно расширить салон. Такое «урезание» естественным образом вызывает желание избавиться заодно от лишних органов управления, кнопок и переключателей на панели приборов. Другими словами, кокпит автомобиля по их представлениям должен быть максимально похож на iPhone. Радуйтесь, о потребители яблочных продуктов!

— Совершенно точно, что сокращение механической составляющей — это то, что произойдет с брендом, и это то, что нас вдохновляет, — заявил в интервью порталу Automotive News Альфонсо Альбейса, шеф-дизайнер Nissan.— Мы как бы дрейфуем в сторону утерянных японских ДНК.

Последние модели модели не смогли выявить характер Infiniti, дать ей возможность раскрыть себя, — Кен Мияо, аналитик компании Carnorama

Как говорится, бог в помощь. Фокусировка на японских корнях бренда означает разрыв с европейским языком дизайна, на котором раньше с удовольствием говорил сам Альбейса в бытность свою вице-президентом европейского дизайн-бюро Nissan. Так ли это нужно компании?

Фото: infinitinews.com

— Infiniti как бренд весьма неоднозначна и не похожа на настоящий японский бренд, — считает Кен Мияо, аналитик компании Carnorama.— В мире премиума должно быть место для «Ва», и хорошо бы это особо подчеркнуть.

Действительно, «Ва» — гармонии и мирового единения, о которых говорит Мияо, марке не хватает. Так же как не хватает ему и самобытности, о чем в свое время язвительно говорил Джереми Кларксон: «Nissan просто написал Infinity на боку Datsun. Фломастером. Надеясь, что американцы поведутся».

Для «премиума» вообще-то минимализм не свойственен. Скорее, наоборот, ему присуще высовое качество и где-то даже роскошь. Но Infiniti, похоже, это не смущает. Она делает ставку на то, что глобальное переформатирование отрасли (а будет ли оно вообще?) позволит переписать правила. Компания считает, что к 2025 году половина ее продаж будет приходиться на электромобили.

Первой моделью, задающей ориентиры для нового направления стал концепт Q Inspiration — представленный в этом году на автосалоне в Детройте седан на электротяге и с автономным управлением. Полностью в соответствии с мечтами Альбейсы у него максимально упрощен дизайн и убраны все кнопки в салоне. Вот оно, истинное воплощение концепции «Ма», воплощением которого можно считать открытое незаполненное пространство.

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3 апреля 2018
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