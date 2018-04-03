Infiniti нашла способ заткнуть за пояс BMW и Audi

Каким же нынче видит Nissan свой «премиальный» бренд? Похоже, дизайнеры японской компании ударились в минимализм. Прежде всего, они хотят по максимуму сократить количество агрегатов под капотом и за счет этого значительно расширить салон. Такое «урезание» естественным образом вызывает желание избавиться заодно от лишних органов управления, кнопок и переключателей на панели приборов. Другими словами, кокпит автомобиля по их представлениям должен быть максимально похож на iPhone. Радуйтесь, о потребители яблочных продуктов!

— Совершенно точно, что сокращение механической составляющей — это то, что произойдет с брендом, и это то, что нас вдохновляет, — заявил в интервью порталу Automotive News Альфонсо Альбейса, шеф-дизайнер Nissan.— Мы как бы дрейфуем в сторону утерянных японских ДНК.

Последние модели модели не смогли выявить характер Infiniti, дать ей возможность раскрыть себя, — Кен Мияо, аналитик компании Carnorama

Как говорится, бог в помощь. Фокусировка на японских корнях бренда означает разрыв с европейским языком дизайна, на котором раньше с удовольствием говорил сам Альбейса в бытность свою вице-президентом европейского дизайн-бюро Nissan. Так ли это нужно компании?