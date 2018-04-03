KIA готовит к премьере «спортивную» версию Cerato

На днях в Южной Корее был замечен частично замаскированный седан K3, продающийся в России под названием Cerato. Авторы фотографий утверждают, что на их снимках — ни что иное, как «спортивная» модификация GT.
Как известно, KIA Cerato имеет еще несколько обозначений. В США этот седан С-класса именуется Forte, а у себя на родине в Корее — K3. В январе нынешнего года производитель презентовал публике новую генерацию «Форте», а месяцем позже — и следующее поколение модели для внутреннего рынка. Автомобили практически идентичны, они различаются разве что силовыми агрегатами.
В настоящее время корейцы трудятся над «заряженной» версией K3 — ожидается, что она дебютирует во второй половине нынешнего года. Накануне в интернет просочились шпионские фотографии закамуфлированной машины, благодаря которым у нас появились хотя бы какие-то представления о том, чем версия GT отличается от обычной.
К сожалению, рассмотреть переднюю часть седана возможности нет — в сеть выложили снимки кормы машины. Судя по фотографиям, автомобиль обзаведется иным задним бампером и двумя патрубками выхлопной системы. Можно предположить, что K3 GT также получит юбки на пороги, слегка подретушированную радиаторную решетку, колесные диски иного дизайна.
По данным издания Caradvice, под капотом K3 GT «поселится» 1,6-литровый турбодвигатель мощностью порядка 200 л. с. и максимальным крутящим моментом 265 Нм. Наиболее вероятно, что пару мотору составит семиступенчатая автоматическая коробка передач. Но пока не исключается и появление модификации с шестискоростной «механикой».
Говорить о продажах Cerato GT в России можно будет лишь после того, как KIA презентует новую генерацию модели для нашего рынка. А когда это случится — не известно.