KIA готовит к премьере «спортивную» версию Cerato

Как известно, KIA Cerato имеет еще несколько обозначений. В США этот седан С-класса именуется Forte, а у себя на родине в Корее — K3. В январе нынешнего года производитель презентовал публике новую генерацию «Форте», а месяцем позже — и следующее поколение модели для внутреннего рынка. Автомобили практически идентичны, они различаются разве что силовыми агрегатами.

В настоящее время корейцы трудятся над «заряженной» версией K3 — ожидается, что она дебютирует во второй половине нынешнего года. Накануне в интернет просочились шпионские фотографии закамуфлированной машины, благодаря которым у нас появились хотя бы какие-то представления о том, чем версия GT отличается от обычной.