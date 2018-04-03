Кроссовер J-Pace, хетчбэк XE и следующий XJ: какие новинки готовит Jaguar

Учитывая возрастающую популярность кроссоверов и внедорожников по всему миру, неудивительно, что в компании Jaguar задумались о выпуске еще одного SUV. Автомобиль, который будет больше, чем существующий F-Pace, может получить название J-Pace.
Следуя примеру своих конкурентов, в 2015 году компания Jaguar явила миру первый кроссовер F-Pace. Новинка пришлась автомобилистам по нраву, и, дабы привлечь еще больше покупателей, британцы выкатили маленький E-Pace. Сейчас к премьере готовится электрический I-Pace, а следом за ним может дебютировать и большой SUV, который предположительно обозначат как J-Pace.
Глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Мэтью Визнер рассказал, что в настоящее время проект J-Pace находится на стадии обсуждения — окончательное решение о разработке модели пока не принято. По его словам, если авто все же увидит свет, оно будет кардинально отличаться от Discovery и Range Rover. В компании сделают все, чтобы линейки родственных марок Jaguar и Land Rover не пересеклись.
По данным Motor1, британцы не станут позиционировать J-Pace как новую флагманскую модель. Это звание останется за XJ. Кстати, и «Икс Джей» в скором времени должен сменить генерацию. Нынешнее поколение седана, пережившего рестайлинг три года назад, продается с 2009-го. Вероятно, новая машина дебютирует в ближайшую пару лет.
У Мэтью Визнера наши зарубежные коллеги поинтересовались и о возможности появления модели XE в кузове хетчбэк. Глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover отметил, что планов по разработке конкурента пятидверкам BMW 1-й серии, Mercedes-Benz A-класса и Audi A3 у компании пока нет. Куда больший интерес для производителя на сегодняшний день представляют электрокары.