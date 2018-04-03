Кроссовер J-Pace, хетчбэк XE и следующий XJ: какие новинки готовит Jaguar

Следуя примеру своих конкурентов, в 2015 году компания Jaguar явила миру первый кроссовер F-Pace. Новинка пришлась автомобилистам по нраву, и, дабы привлечь еще больше покупателей, британцы выкатили маленький E-Pace. Сейчас к премьере готовится электрический I-Pace, а следом за ним может дебютировать и большой SUV, который предположительно обозначат как J-Pace.

Глава австралийского подразделения Jaguar Land Rover Мэтью Визнер рассказал, что в настоящее время проект J-Pace находится на стадии обсуждения — окончательное решение о разработке модели пока не принято. По его словам, если авто все же увидит свет, оно будет кардинально отличаться от Discovery и Range Rover. В компании сделают все, чтобы линейки родственных марок Jaguar и Land Rover не пересеклись.