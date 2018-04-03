Названы сроки появления в России KIA Quoris нового поколения

Презентация новой генерации флагманского седана KIA K900, известного в России как Quoris, состоялась в минувшем месяце на автосалоне в Нью-Йорке. По словам представителей марки, инженеры и дизайнеры стремились сделать автомобиль «подчеркнуто роскошным». Они освежили экстерьер модели и внесли некоторые корректировки в ее интерьер.

KIA Quoris второго поколения безальтернативно оснащается 3,3-литровым мотором V6 с двойным турбонаддувом мощностью 365 л. с. и максимальным крутящим моментом 520 Нм. В паре с двигателем трудится восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод предусмотрен исключительно постоянный полный.

Разумеется, в ходе модернизации «Кворис» обзавелся множеством новых опций, в том числе регулировкой водительского кресла в двадцати направлениях, функцией массажа для пассажиров второго ряда, а также цифровой приборной панелью и увеличенным тачпадом мультимедийного комплекса. Более подробно о комплектациях модели для России в KIA расскажут позже.

Отметим, что предыдущее, первое поколение KIA Quoris производится на «Автоторе» с 2013 года. За это время с конвейера калининградского завода сошло более 2000 седанов.