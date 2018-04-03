Объявлены российские цены на обновленный Lexus IS

Lexus IS покинул российский авторынок летом 2016 года по причине низкого покупательского спроса. Теперь, когда экономический кризис начал мало-помалу отступать, японцы дали модели еще один шанс. Предварительные заказы на седан, успевший за время своего отсутствия пережить рестайлинг, уже принимаются во всех автосалонах. Первые машины доберутся до своих владельцев в конце мая или в начале июня.
Любопытно, что если раньше у российских автомобилистов был выбор между несколькими модификациями, то сейчас модель продается в единственной версии IS 300 с двухлитровым 245-сильным мотором, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Меньше стало и комплектаций — их количество сократили до четырех.
Lexus IS в базовом исполнении Comfort оснащается светодиодными фарами, климат-контролем, восемью подушками безопасности, системой бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, а также мультимедийной системой с 10,3-дюймовым тачпадом и навигацией. Эту комплектацию оценили в 2 299 000 рублей.
Ценники на более дорогие версии Executive и Executive 2, отличающихся между собой лишь цветом декоративных вставок в салоне, начинаются с отметки в 2 609 000 целковых. Таким автомобилям положены двухзонный климат-контроль, электропривод передних кресел, датчик дождя и парктроники.
Топовая комплектация F Sport располагает особым дизайном экстерьера и интерьера, аудиосистемой Mark Levinson с пятнадцатью динамиками, функцией памяти настроек зеркал и водительского сиденья. За «спортивный» Lexus IS придется выложить уже не менее 2 959 000 рублей.