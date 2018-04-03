Объявлены российские цены на обновленный Lexus IS

Lexus IS покинул российский авторынок летом 2016 года по причине низкого покупательского спроса. Теперь, когда экономический кризис начал мало-помалу отступать, японцы дали модели еще один шанс. Предварительные заказы на седан, успевший за время своего отсутствия пережить рестайлинг, уже принимаются во всех автосалонах. Первые машины доберутся до своих владельцев в конце мая или в начале июня.

Любопытно, что если раньше у российских автомобилистов был выбор между несколькими модификациями, то сейчас модель продается в единственной версии IS 300 с двухлитровым 245-сильным мотором, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и задним приводом. Меньше стало и комплектаций — их количество сократили до четырех.