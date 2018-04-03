Внедорожник Chevrolet Tahoe получил новую спецверсию

Chevrolet Tahoe в исполнении Custom Midnight Edition можно опознать по окрашенным в черный цвет 18-дюймовым колесным дискам, кузову, шильдикам и порогам. Еще одна особенность специальной серии — резина Goodyear Wrangler DuraTrac и затемненная радиаторная решетка.

По данным американского офиса Chevrolet, версия Custom Midnight располагает теми же опциями, что внедорожник в базовой комплектации LS, в том числе задним парктроником и мультимедийным комплексом с точкой доступа Wi-Fi, модулем 4G LTE и поддержкой Apple CarPlay.

Ожидать появления особого Tahoe в России не стоит — вряд ли он в обозримом будущем приедет в нашу страну. Напомним, что у нас на сегодняшний день эти внедорожники продаются в трех комплектациях по цене от 3 450 000 рублей. Автомобили безальтернативно оснащаются 6,2-литровым 426-сильным V8 и восьмиступенчатым «автоматом».