Ford Focus RS превратится в 400-сильный гибрид

На следующей неделе, 10 апреля компания Ford презентует автомобили семейства Focus четвертого поколения. Хот-хетча RS среди них не будет — «горячую» модификацию модели американцы представят позже, ориентировочно через два года. Технические подробности о мощной версии «Фокуса» в компании не раскрывают. Однако кое-какую информацию нашим зарубежным коллегам разузнать все же удалось.

По данным Motor1, новый Focus RS вооружат гибридной силовой установкой, в состав которой войдут 2,3-литровый бензиновый двигатель с наддувом и электромотор. Суммарная мощность агрегата составит порядка 400 л. с., а максимальный крутящий момент 576 Нм. Нынешние «эр эс» безальтернативно комплектуются шестиступенчатой «механикой», но для машины следующего поколения американцы, возможно, предложат и «робот» с двойным сцеплением.

Производство нового Focus RS для Европы наладят на заводе Ford в германском городе Зарлуи — там же, где выпускается хот-хетч текущей генерации. По мнению экспертов сменивший поколение автомобиль сильно подорожает — с 46 000 до 56 000 долларов.

Напомним, что в России Ford Focus в модификации RS не продается.