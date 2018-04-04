Ford Focus RS превратится в 400-сильный гибрид

Фото: www.autocar.co.uk
«Заряженный» Ford Focus RS, премьера которого запланирована на 2020 год, обзаведется гибридной силовой установкой. Ожидается, что суммарная мощность агрегата составит порядка 400 л. с.
Виктория Базылева

На следующей неделе, 10 апреля компания Ford презентует автомобили семейства Focus четвертого поколения. Хот-хетча RS среди них не будет — «горячую» модификацию модели американцы представят позже, ориентировочно через два года. Технические подробности о мощной версии «Фокуса» в компании не раскрывают. Однако кое-какую информацию нашим зарубежным коллегам разузнать все же удалось.

По данным Motor1, новый Focus RS вооружат гибридной силовой установкой, в состав которой войдут 2,3-литровый бензиновый двигатель с наддувом и электромотор. Суммарная мощность агрегата составит порядка 400 л. с., а максимальный крутящий момент 576 Нм. Нынешние «эр эс» безальтернативно комплектуются шестиступенчатой «механикой», но для машины следующего поколения американцы, возможно, предложат и «робот» с двойным сцеплением.

Производство нового Focus RS для Европы наладят на заводе Ford в германском городе Зарлуи — там же, где выпускается хот-хетч текущей генерации. По мнению экспертов сменивший поколение автомобиль сильно подорожает — с 46 000 до 56 000 долларов.

Напомним, что в России Ford Focus в модификации RS не продается.

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4 апреля 2018
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