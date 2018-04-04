Новые подробности о KIA Soul следующего поколения

Вероятнее всего, осенью дебютирует новый KIA Soul, ориентированный на внутренний авторынок. И далеко не факт, что до конца нынешнего года корейцы покажут версию для европейских стран, в том числе для России. В любом случае, продажи то ли кроссовера, то ли хетчбэка начнутся не раньше 2019-го, а значит к моменту выхода на рынок машина еще может претерпеть какие-либо изменения.

Пока же на фотографиях, опубликованных порталом The Korean Car Blog, мы с трудом можем рассмотреть узкие фары и переместившиеся повыше ходовые огни. О других деталях экстерьера сказать что-либо достаточно сложно — и камуфляжа на тестовом авто еще слишком много, и качество самих снимков оставляет желать лучшего.

По предварительным данным в основу следующего «Соула» ляжет совершенно новая модульная платформа. В моторную гамму модели могут войти 1,6- и 2,0-литровые атмосферники и турбодвигатель объемом 1,6 литра. Не исключено, что сменивший генерацию псевдокроссовер обзаведется и системой полного привода.