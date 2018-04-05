Audi привезла в Россию автомобили спецсерии Premium

Audi A3, A4, A6 и Q3 спецсерии Premium продаются в России в четырех комплектациях: Premium, Premium Plus, Premium S и Premium Business. Ингольштадтцы убеждены, что машины в новом исполнении «удовлетворят самый взыскательный вкус и обеспечат непревзойденное удовольствие и комфорт во время повседневного использования автомобиля».

Оснащение четырехдверок Audi A3 в версии Premium (хетчбэки обделены «премиальностью») включает в себя датчики дождя и освещенности, климат-контроль, задний парктроник, 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные фары. Приобрести автомобиль особой серии можно по цене от 1 620 000 рублей.