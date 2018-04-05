Audi привезла в Россию автомобили спецсерии Premium

Российские дилеры Audi приступили к приему заказов на седаны A3, A4, A6 и кроссоверы Q3 новой серии Premium. Автомобили в «премиальной» версии отличаются расширенным списком оборудования и некоторыми деталями интерьера.
Audi A3, A4, A6 и Q3 спецсерии Premium продаются в России в четырех комплектациях: Premium, Premium Plus, Premium S и Premium Business. Ингольштадтцы убеждены, что машины в новом исполнении «удовлетворят самый взыскательный вкус и обеспечат непревзойденное удовольствие и комфорт во время повседневного использования автомобиля».
Оснащение четырехдверок Audi A3 в версии Premium (хетчбэки обделены «премиальностью») включает в себя датчики дождя и освещенности, климат-контроль, задний парктроник, 17-дюймовые легкосплавные диски и светодиодные фары. Приобрести автомобиль особой серии можно по цене от 1 620 000 рублей.
Седанам Audi A4 положены мультифункциональное рулевое колесо с обогревом, отделка салона натуральной или искусственной кожей, водительское кресло с электрорегулировками, трехзонный климат-контроль и дизайн-пакет Sport Selection. За «премиальный» A4 в дилерских центрах попросят не менее 1 990 000 рублей.
Больше всего дополнительных опций досталось модели A6. В список оборудования вошли автодоводчик дверей, обогрев всех сидений, четырехзонный климат-контроль, камера заднего вида, вентиляция передних кресел и многие другие системы. Стартовая цена ингольштадтской «шестерки» в версии Premium составляет 2 495 000 целковых.
«Премиальные» кроссоверы Q3 укомплектовали климат-контролем, мультифункциональным рулем, легкосплавными колесными дисками R17 или R19, задним датчиком парковки и электроприводом крышки багажника. Дополнительно можно приобрести стайлинг-пакет Audi exclusive. Q3 особой серии обойдется покупателю как минимум в 1 990 000 рублей.