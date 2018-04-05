Не ждали: «Запорожец» воскрес и научился ездить без водителя

О разработке сразу нескольких новых моделей еще пару месяцев назад поведал Тариэл Васадзе, глава корпорации «УкрАвто», которой принадлежит Запорожский автозавод. По его словам, уже через два года на рынок выйдет автомобиль, призванный занять место отправившегося на пенсию ZAZ Lanos. Объем производства должен составить около 50 000 машин в год.



— Мы ведем переговоры. Надо инвестировать не один миллиард долларов. Это можно делать, но нужен соответствующий объем продаж, — сообщил порталу «Лiга» босс «УкрАвто» Тариэл Васадзе.

Судя по всему с инвесторами бизнесмену договориться все-таки удалось. Некая IT-компания приступила к испытаниям первого украинского беспилотного автомобиля на базе пресловутого ZAZ Lanos. Разработчики тестируют машину с автономным управлением на специальном полигоне.

По информации BBC, если самопилотируемый «Запорожец» успешно завершит комплексные испытания, он появится на рынке через четыре года. Верится в это, конечно, с трудом, но никто не отбирает у создателей право на амбициозные заявления.