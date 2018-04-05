Российский рынок новых автомобилей вырос на 13,9%

Завершился первый квартал 2018 года, и Ассоциация европейского бизнеса (AEB) поспешила подвести итоги. По их данным, у одних автостроителей российские продажи подросли, у других, напротив, упали. Но в целом картина не изменилась — лидируют все те же производители, лучше других покупаются все те же модели.

Как и раньше, возглавляет российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей отечественный АВТОВАЗ. В январе-марте свежими «Ладами» обзавелись 79 114 наших сограждан, что на 29% больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Вторая по-прежнему компания KIA, реализовавшая 52 201 авто (+40%), а третья — Hyundai (38 891 шт., +28%).