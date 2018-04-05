Российский рынок новых автомобилей вырос на 13,9%

В минувшем месяце новым легковым и легким коммерческим транспортом обзавелись 157 279 человек, что на 13,9% больше, нежели в марте прошлого года. Всего же с начала 2018-го российские автосалоны покинули 392 920 машин.
Завершился первый квартал 2018 года, и Ассоциация европейского бизнеса (AEB) поспешила подвести итоги. По их данным, у одних автостроителей российские продажи подросли, у других, напротив, упали. Но в целом картина не изменилась — лидируют все те же производители, лучше других покупаются все те же модели.
Как и раньше, возглавляет российский рынок новых легковых и легких коммерческих автомобилей отечественный АВТОВАЗ. В январе-марте свежими «Ладами» обзавелись 79 114 наших сограждан, что на 29% больше, нежели за аналогичный период прошлого года. Вторая по-прежнему компания KIA, реализовавшая 52 201 авто (+40%), а третья — Hyundai (38 891 шт., +28%).
На четвертой строчке располагается Renault, на пятой — Volkswagen. Дилеры этих европейских марок в первые три месяца передали клиентам 33 195 и 21 294 машины. Отметим, что если анализировать итоги марта, то замыкает ТОП-5 не «Фольксваген», а Toyota. Японцам удалось «пристроить» 8 914 авто, тем самым обогнав своего немецкого конкурента на 283 легковушки.
Самая востребованная модель на отечественном рынке — KIA Rio. Седаны и хетчбэки в январе-марте разлетелись тиражом в 25 370 экземпляров. «Корейцу» дышит в спину LADA Vesta, в пользу которой с начала года сделали выбор 24 333 покупателя. А третья в рейтинге снова Granta — дилеры продали 20 557 автомобилей этого семейства.