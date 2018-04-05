В России отзывают пожароопасные автомобили Lexus

Фото: Lexus
Компания Lexus выявила заводской дефект, который может привести к образованию трещины на крышке топливного насоса и, как следствие, к утечке бензина. В связи с этим автостроитель проводит сервисную кампанию, охватывающую купе LС 500 и RC F, а также седаны GS F.
Виктория Базылева

«Причиной отзыва автомобилей являются определенные условия работы двигателя внутреннего сгорания, из-за резонансного колебания давления топлива существует вероятность повреждения демпфера пульсации топливного насоса. Это повреждение может вызвать повышенный шум/вибрацию и, спустя некоторое время, может стать причиной образования усталостных трещин на крышке насоса», говорится в сообщении Росстандарта.

Если выявленный заводской дефект вовремя не устранить и продолжить эксплуатацию автомобиля, трещина увеличится, а это уже чревато утечкой топлива. Стоит ли напоминать о том, что просачивающийся бензин крайне опасен, поскольку он многократно увеличивает риск возникновения пожара? Неисправность серьезная, и потому владельцам попавших в перечень машин следует как можно скорее посетить сервис официального дилера.

Сервисная кампания охватывает 103 купе LС 500 и RC F, а также седана GS F. Отзываются автомобили, покинувшие российские шоу-румы в период с января 2015 по март 2017 года.

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5 апреля 2018
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