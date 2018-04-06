Не то, что вы ждали: АВТОВАЗ официально рассказал о новой LADA Granta

В сети появились изображения рестайлинговой версии LADA Granta. Правда, в действительности обновленный автомобиль будет будет выглядеть иначе. Никакого отношения к вброшенным в интернет эскизам будущей «Гранты» АВТОВАЗ не имеет.
Свой вариант на тему свежей LADA Granta представил Drom.ru, да только опубликованные рисунки — не более, чем предположения художника. Впрочем, это не помешало сразу нескольким авторитетным СМИ назвать эти эскизы официально принадлежащими АВТОВАЗу. Однако в пресс-центре Волжского автозавода сей факт опровергли.
— Мы продумываем тему дальнейшего развития проекта LADA Granta, но пока рано говорить о подробностях, равно как и комментировать чужие наброски, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский.
Понятное дело, что раскрывать подробности о новинке в преддверии премьеры тольяттинцы не будут даже под дулом пистолета. Хотя наверняка внешность изображенной на рисунках машины в какой-то степени совпадет с оригиналом. Тем более, что о применении фирменных «иксов» в дизайне других моделей LADA уже неоднократно упоминал главный художник АВТОВАЗа Стив Маттин.
Как бы то ни было,облик «Гранты» не станет полностью копировать иксобразный стиль XRAY и Vesta — бестселлер Волжского завода по-прежнему останется самобытным, но при этом будет отвечать современным трендам автомобильного дизайна. Без обсуждения — у новинки изменятся оптика, бамперы, решетка радиатора, а также заметно преобразятся некоторые кузовные панели.
– На ММАС-2018 мы проведем несколько ярких премьер. Но никаких деталей, увы, я пока раскрыть не могу, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский.
По собственным данным портала «АвтоВзгляд», обновленную LADA Granta наряду с новейшим концептом, представленным в сегменте SUV, волжане покажут в августе на Московском автосалоне. Правда, официальный представитель АВТОВАЗа эти сведения не подтвердил, хотя и не опроверг.