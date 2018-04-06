Не то, что вы ждали: АВТОВАЗ официально рассказал о новой LADA Granta

Свой вариант на тему свежей LADA Granta представил Drom.ru, да только опубликованные рисунки — не более, чем предположения художника. Впрочем, это не помешало сразу нескольким авторитетным СМИ назвать эти эскизы официально принадлежащими АВТОВАЗу. Однако в пресс-центре Волжского автозавода сей факт опровергли.

— Мы продумываем тему дальнейшего развития проекта LADA Granta, но пока рано говорить о подробностях, равно как и комментировать чужие наброски, — сообщил порталу «АвтоВзгляд» PR-директор АВТОВАЗа Сергей Ильинский.

Понятное дело, что раскрывать подробности о новинке в преддверии премьеры тольяттинцы не будут даже под дулом пистолета. Хотя наверняка внешность изображенной на рисунках машины в какой-то степени совпадет с оригиналом. Тем более, что о применении фирменных «иксов» в дизайне других моделей LADA уже неоднократно упоминал главный художник АВТОВАЗа Стив Маттин.