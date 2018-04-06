Стартовали продажи нового бюджетного седана Honda Amaze

Новую Honda Amaze презентовали публике в феврале нынешнего года. Сменивший генерацию автомобиль обзавелся перелицованными бамперами, слегка подретушированной радиаторной решеткой, новой передней оптикой и колесными дисками иного дизайна. Линии кузова машины стали более острыми, несколько видоизменилась и форма выштамповок на дверях.

В основу второго Amaze легла новая модульная платформа, но двигатели новинка позаимствовала у своего предшественника. Речь идет о бензиновом 88-сильном атмосфернике объемом 1,2 литра и 1,5-литровом дизельном турбомоторе мощностью 100 л. с. С каждым из них трудится — на выбор покупателя — пятиступенчатая «механика» или вариатор.

По данным местных СМИ, первые «живые» автомобили поступят в шоу-румы индийских дилеров в мае. Чуть позже продажи нового Amaze стартуют и в других странах. Ожидать появления модели в нашей стране точно не стоит. В России марка Honda представлена исключительно кроссоверами CR-V и Pilot, и вряд ли в обозримом будущем автостроитель пересмотрит свою стратегию.