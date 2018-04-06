Светодиодные фары признаны крайне опасными

Фото: www.idrivesafely.com
Современные автомобильные светодиодные фары слишком яркие, они отвлекают внимание водителей. Эксперты британского Королевского автомобильного клуба (RAC) предупреждают об опасности использования «энергоэффективных» световых приборов.
Эдуард Раскин

Согласно исследованиям, проведенным RAC, примерно 15% водителей теряют ориентацию из-за слепящего света фар встречных автомобилей. Как выяснилось, в подобного рода инцидентах чаще всего виноваты новомодные светодиодные фары.

Светодиодные фары воспринимаются человеческим глазом еще ярче, чем они есть на самом деле

Этот тип ламп действительно во многих отношениях выгоден: их срок службы и эффективность во много раз выше, чем у традиционных ламп накаливания или люминесцентных аналогов. Не случайно в последнее десятилетие производители автомобилей, особенно люксовых, премиальных марок и даже машин среднего класса, начали массово оснащать свою продукцию светодиодными осветительными приборами вместо, скажем, галогенных. Но наряду с бесспорными плюсами у LED-фар есть и серьезные минусы.

Фото: www.driversedguru.com

— Световой пучок светодиода более направленный. Он не рассеивается так, как у галогенной лампы, он более сфокусированный. Кроме того, он ярче и воспринимается глазом как бело-синий, отчего он кажется еще ярче в темноте,— объясняет Стивен Диксон, эксперт по освещению предприятия Quality Light Source, производителя новейшего светодиодного оборудования.

Естественно, все автомобильные лампы без исключения должны соответствовать принятым нормативам, которые стараются обеспечить баланс между достаточной для освещения дороги яркостью и необходимостью защитить зрение других участников дорожного движения. Однако эксперты RAC считают, что эти нормативы должны быть скорректированы с учетом технического прогресса.

— Технологии освещения значительно улучшились в последние годы, и хотя новые фары лучше освещают дорогу водителю автомобиля, на котором они установлены, они способствуют снижению безопасности дорожного движения для остальных, находящихся рядом,— считает Пит Уильямс, представитель Королевского клуба.

Этот вопрос оказался настолько серьезным и действительно глобальным, что его в текущем месяце будет рассматривать рабочая группа по освещению на транспортных средствах, созданная при Организации Объединенных Наций.

встречная полоса, ДТП, технология, комплектующие, техническое обслуживание
6 апреля 2018
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