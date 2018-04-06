Светодиодные фары признаны крайне опасными

Согласно исследованиям, проведенным RAC, примерно 15% водителей теряют ориентацию из-за слепящего света фар встречных автомобилей. Как выяснилось, в подобного рода инцидентах чаще всего виноваты новомодные светодиодные фары.
Светодиодные фары воспринимаются человеческим глазом еще ярче, чем они есть на самом деле
Этот тип ламп действительно во многих отношениях выгоден: их срок службы и эффективность во много раз выше, чем у традиционных ламп накаливания или люминесцентных аналогов. Не случайно в последнее десятилетие производители автомобилей, особенно люксовых, премиальных марок и даже машин среднего класса, начали массово оснащать свою продукцию светодиодными осветительными приборами вместо, скажем, галогенных. Но наряду с бесспорными плюсами у LED-фар есть и серьезные минусы.