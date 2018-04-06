Светодиодные фары признаны крайне опасными

— Световой пучок светодиода более направленный. Он не рассеивается так, как у галогенной лампы, он более сфокусированный. Кроме того, он ярче и воспринимается глазом как бело-синий, отчего он кажется еще ярче в темноте,— объясняет Стивен Диксон, эксперт по освещению предприятия Quality Light Source, производителя новейшего светодиодного оборудования.

Естественно, все автомобильные лампы без исключения должны соответствовать принятым нормативам, которые стараются обеспечить баланс между достаточной для освещения дороги яркостью и необходимостью защитить зрение других участников дорожного движения. Однако эксперты RAC считают, что эти нормативы должны быть скорректированы с учетом технического прогресса.

— Технологии освещения значительно улучшились в последние годы, и хотя новые фары лучше освещают дорогу водителю автомобиля, на котором они установлены, они способствуют снижению безопасности дорожного движения для остальных, находящихся рядом,— считает Пит Уильямс, представитель Королевского клуба.

Этот вопрос оказался настолько серьезным и действительно глобальным, что его в текущем месяце будет рассматривать рабочая группа по освещению на транспортных средствах, созданная при Организации Объединенных Наций.