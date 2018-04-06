В Тольятти прекратили производство внедорожников Chevrolet Niva

По словам представителей GM-АВТОВАЗ, вынужденная остановка конвейера вызвана задержкой поставок комплектующих от одного из партнеров. Но о какой именно компании идет речь — на предприятии уточнять не стали.

Известно, что в настоящее время внедорожники отгружаются дилерам в штатном режиме, по крайней мере именно такую информацию предоставили агентству «Автостат» в пресс-службе СП. Когда автомобили вновь начнут производиться — неизвестно.

К слову сказать, это уже не первый случай, когда GM-АВТОВАЗ приостанавливает выпуск Chevrolet Niva из-за проблем с поставщиками. В последний раз подобная картина наблюдалась прошлой весной — тогда обеспечивать предприятие комплектующими отказалась нижегородская компания ООО «Завод Автокомпонент».