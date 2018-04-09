Объявлена дата премьеры возрожденного купе BMW 8-й серии

Концептуальное купе BMW 8-й серии презентовали в мае прошлого года на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии. Предполагалось, что предсерийная версия роскошной модели дебютирует на моторшоу в Женеве, однако в Швейцарию машину баварцы не привезли. Как оказалось, они решили приберечь новинку до марафона «24 часа Ле-Мана».

Никакой технической информации о «восьмерке» на сегодняшний день по-прежнему нет. В основу купе, скорее всего, ляжет модульная платформа CLAR — та же база, на которой построены 5-я и 7-я серии. В моторную гамму модели войдут шести- и восьмицилиндровые моторы. Не исключено, что купе также позаимствует могучий 610-сильный V12 у седана M760i.

Ссылаясь на собственные источники, издание Autocar сообщает, что спустя некоторое время баварцы выпустят и «заряженную» M8. Этой модификации достанется 4,4-литровый мотор — тот, что приводит в движение M5 последнего поколения. Но для купе, вероятно, двигатель форсируют. Кроме того, BMW явит миру 8-ю серию в кузове кабриолет — премьера машины с открытым верхом состоится в 2019 году.