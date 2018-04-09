Опубликованы первые фотографии BMW M2 спецсерии Competition

Ожидается, что на грядущем Пекинском автосалоне компания BMW презентует публике не только концепт электрического кроссовера iX3, но и «заряженное» купе M2 в спецверсии Competition. Пока баварцы не раскрывают технических характеристик новинки, хотя ее фотографии уже появились на страницах зарубежных изданий.

По предварительным данным, BMW M2 Competition вооружили тем же трехлитровым мотором, что трудится по капотом обычной «эмки». Правда, для купе спецсерии турбодвигатель форсировали с 370 л. с. и 465 Нм крутящего момента до 410 «лошадей» и 550 Нм. Вероятнее всего, работать с агрегатом будет семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.

Так ли это на самом деле, узнаем совсем скоро. Ведь Пекинское моторшоу откроет свои двери для представителей СМИ уже в конце нынешнего месяца — 25 апреля.

Напомним, что спорткупе BMW M2 в настоящее время продается и в России. Приобрести автомобиль, разгоняющийся до первой сотни за 4,5 секунды, можно по цене от 3 590 000 рублей.