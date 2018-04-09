Пять чемпионов и пять лузеров среди автомобильных марок в России

Хотя отечественный рынок растет уже 13 месяцев подряд, вроде бы оправившись от глубокого падения, еще не все автомобильные бренды смогли переломить негативную тенденцию. Наряду с марками, продажи которых растут как на дрожжах, есть и откровенные неудачники.
Закончился первый квартал 2018 года, и Ассоциация европейского бизнеса традиционно подвела его итоги. Надо заметить, что это уже более-менее объективные результаты, поскольку праздничный январь и вялый февраль никак не могут претендовать на то, чтобы определять тренды на будущее, и объемы реализации в эти два месяца сильно зависят от игры случая. Правда, и само будущее в экономике нашей страны весьма туманно.
Конечно, совершенно не обязательно, что компании, продемонстрировавшие превосходные объемы реализации в первом квартале удержат лидерство и в дальнейшем. Точно так же, как и неудачники вполне могут исправить свое положение и подняться летом-осенью к вершинам рейтинга российских продаж. Но мы предполагаем, что кардинально ситуация вряд ли изменится.
В обзор не включены те производители, которые сумели пристроить за этот период менее тысячи своих изделий, поскольку их результаты совершенно не показательны и во многом случайны. Например, в прошлом году компания Chrysler продала одну машину, а в этом — целых 24 штуки. Рост составил сумасшедшие 2300%, а фактически разница составила жалких 23 автомобиля!
Если не считать подвигов подобных малотиражных брендов, то настоящим чемпионом в рывке оказался Ravon. В январе-марте 2017-го компания реализовала 1629 машин, а за тот же период 2018-го — 4100 экземпляров. Выходя два с половиной года назад на российский рынок, узбекская компания объявляла о своих наполеоновских планах, но мало кто тогда верил в ее успех, поскольку на старте громкие слова традиционно произносят все. Однако в данном случае эти слова начинают подкрепляться делом.
Второе место по темпам роста следует отдать Mitsubishi, также продемонстрировавшей поразительный рост. В первом квартале 2017-го она реализовала 4253 автомобилей, в 2017-м уже на 141% больше — 10 232 машины.
Следующие за двумя лидерами марки демонстрируют числа не столь удивительные, но тоже впечатляющие. Так, продажи Subaru подскочили на 55%, до 1639 авто; у KIA — на 40%, до 52 201 штук; и, наконец, у Ford — на 36%, до 12 768 экземпляров.
Самым большим неудачником, если принимать в расчет падение объемов реализации, оказался отечественный УАЗ. Его продукция, несмотря на ее несомненные внедорожные таланты и низкие цены, не смогла привлечь внимание покупателей, обращавших в большей степени свое внимание не на плюсы, а на минусы — скромный выбор модификаций и весьма посредственное качество сборки. Минус 24% — таков результат ульяновской марки, 7441 автомобиль вместо 6942 годом ранее.
Infiniti потеряла 21% своей аудитории — ее автомобили разошлись тиражом всего в 1174 экземпляра. И это несмотря на всю неизбывную любовь нашего потребителя вко всему японскому. Еще один бренд, который считает себя «премиальным», Volvo сбавил обороты на 19%. Datsun недобрал в общей сложности 16%, Audi — 9%.
Что группа лидеров, что группа отстающих представляют собой весьма разношерстные компании как в потребительском, так и в ценовом отношении. Поэтому позволительно будет предположить, что дело тут скорее в особенностях работы с покупателями самих производителей и их дилеров.