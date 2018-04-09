Пять чемпионов и пять лузеров среди автомобильных марок в России

Закончился первый квартал 2018 года, и Ассоциация европейского бизнеса традиционно подвела его итоги. Надо заметить, что это уже более-менее объективные результаты, поскольку праздничный январь и вялый февраль никак не могут претендовать на то, чтобы определять тренды на будущее, и объемы реализации в эти два месяца сильно зависят от игры случая. Правда, и само будущее в экономике нашей страны весьма туманно.

Конечно, совершенно не обязательно, что компании, продемонстрировавшие превосходные объемы реализации в первом квартале удержат лидерство и в дальнейшем. Точно так же, как и неудачники вполне могут исправить свое положение и подняться летом-осенью к вершинам рейтинга российских продаж. Но мы предполагаем, что кардинально ситуация вряд ли изменится.

В обзор не включены те производители, которые сумели пристроить за этот период менее тысячи своих изделий, поскольку их результаты совершенно не показательны и во многом случайны. Например, в прошлом году компания Chrysler продала одну машину, а в этом — целых 24 штуки. Рост составил сумасшедшие 2300%, а фактически разница составила жалких 23 автомобиля!