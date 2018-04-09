Производители массово отказываются от участия в Московском автосалоне-2018

Фото: АвтоВзгляд
Московский международный автосалон-2018 (MMAC) откроет свои двери для посетителей 29 августа. Однако смотреть автолюбителям на грядущем моторшоу будет особо не на что — свое участие в выставке подтвердили лишь семь компаний.
Виктория Базылева

Подобная картина уже наблюдалась два года назад, когда российский авторынок находился в глубочайшем кризисе. Дабы не растрачивать рекламные бюджеты попусту, от участия в ММАС-2016 отказались практически все автопроизводители, за исключением разве что Mercedes-Benz, Hyundai, АВТОВАЗа и ряда китайских компаний.

В прошлом году отечественный рынок начал потихоньку оживать. Вот только руководители марок по-прежнему не видят смысла привозить свои машины на Московское моторшоу. По мнению экспертов, интерес к российскому автосалону вернется лишь тогда, когда ситуация с продажами полностью стабилизируется.

Как стало известно порталу «АвтоВзгляд», на сегодняшний день от участия в ММАС-2018 уже отказались компании Toyota, Lexus, Mazda, Volvo, Skoda, Ravon, Subaru, Suzuki, Honda, УАЗ и SsangYong. На моторшоу не будет стендов большой немецкой тройки — Audi, BMW и Mercedes-Benz. Пропустят мероприятие Nissan и родственные ему Datsun и Infiniti, а также Jaguar и Land Rover.

Но на этом список не заканчивается. Не увидят российские автолюбители машин марок General Motors — Cadillac и Chevrolet, не познакомятся с новыми Peugeot и Citroёn. В этом году не станут выставляться и китайские производители Chery, Hawtai и Haima. Добавим, что Ford, Mitsubishi, FIAT Chrysler Automobiles и другие компании пока еще обдумывают целесообразность участия в выставке.

Так чем же порадует MMAC-2018? Новинками от АВТОВАЗа, Renault и Geely! Кроме того, свои машины привезут KIA, Hyundai, Lifan и Haval. Не обойдется в этот раз и без Volkswagen. Правда, вольфсбургцы решили разместить свой «стенд» не в павильоне «Крокуса», а на парковке выставочного центра.

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9 апреля 2018
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