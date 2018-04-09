Производители массово отказываются от участия в Московском автосалоне-2018

Подобная картина уже наблюдалась два года назад, когда российский авторынок находился в глубочайшем кризисе. Дабы не растрачивать рекламные бюджеты попусту, от участия в ММАС-2016 отказались практически все автопроизводители, за исключением разве что Mercedes-Benz, Hyundai, АВТОВАЗа и ряда китайских компаний.
В прошлом году отечественный рынок начал потихоньку оживать. Вот только руководители марок по-прежнему не видят смысла привозить свои машины на Московское моторшоу. По мнению экспертов, интерес к российскому автосалону вернется лишь тогда, когда ситуация с продажами полностью стабилизируется.