Ford Focus нового поколения представлен официально

Выбирая новую машину, покупатели все чаще отдают предпочтение кроссоверам. И потому ключевым для большинства автостроителей является именно этот сегмент. Но производители вовсе не отказываются от моделей других классов. Напротив, они совершенствуют их — применяют новые решения, расширяют списки оборудования. Взять тот же Ford Focus, переживший очередную смену поколений.
В основу четвертого «Фокуса» легла совершенно новая модульная платформа C2. Использование этой базы позволило инженерам улучшить аэродинамику, тем самым чуть снизить расход топлива, и укомплектовать машину передовыми системами безопасности. Кроме того, с переходом на другую «тележку» салон авто стал просторнее, а масса снизилась на 88 килограммов.
В моторную гамму нового Focus вошел бензиновый литровый EcoBoost с тремя степенями форсировки: 85, 100 и 125 л. с., а также 150- и 185-сильные двигатели объемом 1,5 литра. Дизельная линейка включает в себя 1,5-литровые агрегаты в 95 и 120 сил и 150-сильный двухлитровый мотор. Коробки передач — знакомая нам шестиступенчатая «механика» и новый восьмидиапазонный «автомат».
Интересно, что сменивший генерацию Focus обзавелся адаптивным круиз-контролем, способным как остановить, так и и вновь разогнать автомобиль до заданной скорости, мониторингом рядности движения, системой распознавания дорожных знаков и проекционным дисплеем. Кроме того, машина оснащается модернизированным автоматическим парковщиком, камерой заднего вида и системой контроля мертвых зон.
Семейство «Фокус», как и прежде, представлено седаном, хетчбэком и универсалом. Первое время автомобили будут продаваться в стандартных модификациях. Но в ближашие два года появится еще несколько версий — «роскошная» Vignale, «внедорожная» Active, а также спортивные ST и RS. Но ожидать их в нашей стране не стоит.
На конвейер новый Focus встанет уже в июне, однако сроки начала российских продаж новинки пока не раскрываются. Не сообщается также, с какими моторами седаны, хетчбэки и универсалы доберутся до нас. Вся подробная информация о модели для России будет предоставлена компанией позже.