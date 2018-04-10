Ford Focus нового поколения представлен официально

Интересно, что сменивший генерацию Focus обзавелся адаптивным круиз-контролем, способным как остановить, так и и вновь разогнать автомобиль до заданной скорости, мониторингом рядности движения, системой распознавания дорожных знаков и проекционным дисплеем. Кроме того, машина оснащается модернизированным автоматическим парковщиком, камерой заднего вида и системой контроля мертвых зон.

Семейство «Фокус», как и прежде, представлено седаном, хетчбэком и универсалом. Первое время автомобили будут продаваться в стандартных модификациях. Но в ближашие два года появится еще несколько версий — «роскошная» Vignale, «внедорожная» Active, а также спортивные ST и RS. Но ожидать их в нашей стране не стоит.

На конвейер новый Focus встанет уже в июне, однако сроки начала российских продаж новинки пока не раскрываются. Не сообщается также, с какими моторами седаны, хетчбэки и универсалы доберутся до нас. Вся подробная информация о модели для России будет предоставлена компанией позже.